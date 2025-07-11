Трампа заподозрили в двойной игре

Steigan: США поставят Киеву лишь ракеты, но не сами системы Patriot

США поставит Киеву лишь ракеты, но не сами системы Patriot. К такому выводу пришли авторы норвежского издания Steigan, заподозрившие президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в двойной игре.

«В рамках своего нового пакета военной помощи Трамп, как сообщается, пообещал отправить на Украину 10 ракет Patriot. Вы, вероятно, думаете: "Это 10 полноценных стартовых площадок для ракет, выгодное предложение!" Но — пусть это может показаться невероятным — похоже, что 10 ракет означают именно это: 10 реальных ракет-перехватчиков, то есть боеприпасы», — отметили авторы.

По их мнению, такой расклад лишает дара речи, поскольку представляет собой «абсурдное зрелище». По расчетам норвежских журналистов, эти 10 ракет будут истрачены буквально за «три-четыре секунды» во время следующей атаки России на объекты на территории Украины. В подкрепление своей позиции они напомнили, что в ночь с 8 на 9 июля Москва побила рекорд, запустив на территорию соседней страны более 700 беспилотников и ракет.

«Похоже, Америка при Трампе продолжает свой дионисийский ритуал унижения. Либо так, либо США превратятся в некий безвкусный, пошловатый, посткапиталистический антиутопический оружейный рынок пополам с курортом, нашпигованным казино», — заключил автор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит обращение Украины о передаче систем зенитных ракетных комплексов Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за их высокой стоимости.