Сроки поставки Украине первой системы Patriot раскрыли

Поставка Украине первой системы Patriot, обещанной президентом США Дональдом Трампом, займет несколько месяцев. Такой срок раскрыл министр обороны Германии Борис Писториус, его слова приводит агентство Reuters.
По его словам, решение о передаче Украине двух установок будет принято в ближайшие дни или недели, а фактическая поставка займет несколько месяцев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot для Украины купят Германия и Норвегия. Подчеркивалось, что Германия готова оплатить два Patriot, Норвегия — один.
Позднее издание Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Германия передаст Украине Patriot из-за того, что закупит замену у США.