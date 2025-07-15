Актер Стеллан Скарсгард назвал режиссера Ингмара Бергмана убежденным нацистом

Шведский кинематографист Ингмар Бергман, который считается одним из величайших режиссеров всех времен, был убежденным нацистом и оплакивал смерть Адольфа Гитлера. С таким утверждением на фестивале в Карловых Варах выступил актер Стеллан Скарсгард, передает Variety. В сети на фоне этого вспомнили других великих режиссеров с якобы фашистским прошлым, но их связи с режимами Германии, Италии и Японии в годы Второй мировой войны стали предметом спора.

Скарсгард назвал Бергмана нацистом-манипулятором

«У него было странное отношение к людям. Некоторых он не считал достойными уважения. Это ощущалось, когда он принимался манипулировать окружающими. Он не был хорошим человеком», — объяснил актер.

Он был нацистом во время войны и единственным из тех, кого я знаю, кто оплакивал смерть Гитлера актер Стеллан Скарсгард о режиссере Ингмаре Бергмане

Скарсгард отметил, что не умаляет заслуг Бергмана, что не мешает ему назвать режиссера засранцем. «Караваджо тоже, скорее всего, был засранцем, но он писал великие картины», — подчеркнул актер.

В сети вспомнили о других режиссерах с фашистским прошлым

Ингмар Бергман — не единственный великий режиссер, обвиненный в симпатиях к нацизму. В завирусившемся в соцсети X треде пользователь с ником Uchimama опубликовал список режиссеров, якобы имевших фашистское прошлое. В перечне оказались такие великие кинематографисты, как Микеланджело Антониони, Лукино Висконти, Пьер Паоло Пазолини, Жан Ренуар, Ясудзиро Одзу и Йонас Мекас. Бергман также попал в этот список.

Тред возмутил интернет-пользователей, отметивших, что большинство режиссеров оказались в списке совершенно безосновательно

Критики обратили внимание на то, что Антониони, несколько месяцев работавшего в 1940-х в журнале Cinema (главным редактором которого был сын Бенито Муссолини), приговорили к смерти как члена итальянского Сопротивления. Висконти же был убежденным коммунистом и тоже принимал участие в Сопротивлении во время Второй мировой войны, за что был арестован нацистами.

Пользователи напомнили, что до войны Ренуар поддерживал французских коммунистов, а с наступлением немцев на Францию эмигрировал в США. Пазолини же был призван в итальянскую армию в последние годы Второй мировой войны, а его полк был захвачен нацистами после капитуляции Италии. В следующие десятилетия режиссер и поэт страстно отстаивал свои антифашистские позиции.

Под подозрение попали режиссеры Ясудзиро Одзу и Йонас Мекас

Великий японский режиссер, автор «Токийской повести» и «Поздней весны» Ясудзиро Одзу был призван в японскую армию в 1937 году и провел два года в Китае во время японо-китайской войны. Он присутствовал в Нанкине во время резни, устроенной его соотечественниками среди гражданского населения. Жертвами преступной бойни стали более 200 тысяч человек. Одзу в это время был приписан к пехотному полку, ответственному за химическое оружие.

В одном из дневников, которые режиссер вел во время войны, он сравнивал китайских солдат с насекомыми

Режиссер также рассказывал об использовании «женщин для утешения» его полком. Впоследствии Одзу и его наследники противились публикации дневников, которые постановщик вел в годы войны.

Литовец Йонас Мекас во время Второй мировой войны, по словам историка Майкла Каспера, принимал участие в подпольном движении в городе Биржай, которое поддержало нападение нацистов на Советскую Литву. Будущий режиссер также писал заметки в несколько ультранационалистских газет, транслировавших немецкую пропаганду, до тех пор, пока не эмигрировал в США в 1944-м. Впоследствии он стал одним из самых заметных авангардистов в американском кино, но в многочисленных мемуарах и интервью умалчивал о периоде своей жизни до переезда за океан.

Автор поста о режиссерах-фашистах удалил свои сообщения и извинился

На волне критики Uchimama удалил скандальный список и принес пользователям извинения. «Было крайне безответственно объединять множество режиссеров под одним ярлыком вместо того, чтобы изучать историю каждого более детально. Все правильно заметили, что прошлое некоторых режиссеров куда более жуткое, чем у других», — написал он.

