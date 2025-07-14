Украинский депутат объявил голодовку на время визита Келлога

Депутат Рады Дубинский объявил голодовку на время визита Келлога на Украину

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что на период визита спецпосланника американского президента Кита Келлога на Украину объявляет голодовку для привлечения внимания Соединенных Штатов к проблеме насильственной мобилизации и политзаключенных в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это действие направлено на то, чтобы добиться от США внимания к вопросу, который стал краеугольным камнем систематического нарушения прав человека на Украине», — написал он.