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23:47, 14 июля 2025Бывший СССР

Украинский депутат объявил голодовку на время визита Келлога

Депутат Рады Дубинский объявил голодовку на время визита Келлога на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что на период визита спецпосланника американского президента Кита Келлога на Украину объявляет голодовку для привлечения внимания Соединенных Штатов к проблеме насильственной мобилизации и политзаключенных в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это действие направлено на то, чтобы добиться от США внимания к вопросу, который стал краеугольным камнем систематического нарушения прав человека на Украине», — написал он.

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