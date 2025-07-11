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23:24, 10 июля 2025Мир

В Киеве уличили Зеленского в обмане Трампа

Депутат Верховной рады Дубинский: Зеленский наврал Трампу о военной помощи
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Александр Дубинский, депутат Верховной рады, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене, высмеял признание президента Украины Владимира Зеленского польскому лидеру Анджею Дуде о том, что он якобы не знал о Волынской резне. Пост парламентария появился в его Telegram-канале.

Зеленский сказал Дуде, что не знал о Волынской резне. Украинцам — что не знал о воровстве [бизнес-партнера и совладельца студии "Квартал 95" Тимура] Миндича. [Президенту США Дональду] Трампу — что не знает, куда исчезает военная помощь

Александр Дубинскийдепутат Верховной рады

Ранее Зеленский сказал Дуде, что в школе ему не рассказывали о Волынской трагедии. В связи с этим президент Польши усомнился в том, что многие жители западной части Украины осведомлены о преступлениях, которые были совершены в прошлом.

До этого газета The Telegraph писала, что в Киеве раскритиковали планы Варшавы учредить день памяти поляков, ставших жертвами Волынской резни 1943 года. Польский парламент решил ввести государственный праздник 11 июня, однако в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины охарактеризовали формулировку как провокационную.

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