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17:12, 10 июля 2025Мир

Президент Польши вскрыл пробел в образовании Зеленского

Дуда: Зеленский заявил, что в школе ему не рассказывали о Волынской трагедии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не знал о Волынской трагедии до разговора с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом рассказал польский лидер в интервью RMF24.

«Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: "Анджей, я никогда не слышал об убийствах поляков на Западной Украине, на Волыни. Нам об этом не рассказывали в школе"», — сказал Дуда.

Президент Польши усомнился, что многие жители Западной Украины знают о совершенных в прошлом преступлениях.

«Вы уверены, что дедушка хвастался своим внучкам, рассказывал им у колыбели, как он заколол соседку вилами и разбил ее ребенка о стену сарая?» — спросил Зеленского в ответ польский лидер.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на рассекреченный документ из архива УФСБ по Омской области с показаниями непосредственного участника расправ 18-летнего Ивана Васюка сообщило, что украинские националисты в ходе Волынской резни летом 1943 года не щадили украинцев, проживавших в польских селах и не входивших в организации бандеровцев.

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