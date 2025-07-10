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06:25, 10 июля 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла новые подробности Волынской резни

ФСБ рассекретила показания 18-летнего бандеровца Васюка о Волынской резне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Украинские националисты в ходе Волынской резни летом 1943 года не щадили украинцев, проживавших в польских селах и не входивших в организации бандеровцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рассекреченный документ из архива УФСБ по Омской области с показаниями непосредственного участника расправ 18-летнего Ивана Васюка.

Васюка задержали сотрудники Смерша в январе 1944 года в ходе наступления 1-го Украинского фронта на территории Ровенской области. Он рассказал, что за время пребывания в бандеровской организации с июля 1943 года до задержания его отряд нападал на польские деревни, убивал граждан и забирал у них имущество.

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«Лично я принимал участие в нападении на польские деревни около 10 раз и сам лично убил не меньше 19 человек поляков, в том числе 8 взрослых мужчин, 6 женщин и 5 детей», — говорится в его показаниях.

Ранее Украина раскритиковала планы Польши учредить день памяти жертв Волынской резни. Парламент Польши принял решение ввести государственный праздник 11 июня в память о жертвах украинских националистов.

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