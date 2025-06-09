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23:42, 9 июня 2025Бывший СССР

Украина раскритиковала планы Польши учредить день памяти жертв Волынской резни

Telegraph: Украина раскритиковала Польшу за день памяти жертв Волынской резни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Украина раскритиковала планы Польши учредить день памяти поляков, ставших жертвами Волынской резни 1943 года. Об этом сообщило издание The Telegraph.

«Киев раскритиковал планы Польши установить День памяти поляков, павших от рук украинцев во время Второй мировой войны», — пишет издание.

Парламент Польши принял решение ввести государственный праздник 11 июня в память о жертвах украинских националистов. МИД Украины назвал формулировку о геноциде провокационной, подчеркнув, что она противоречит добрососедским отношениям между странами. Киев призвал Варшаву не искать врагов в лице украинского народа. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что путь к примирению лежит через диалог, а не через односторонние политические оценки.

Ранее новый президент Польши Кароль Навроцкий выступил против принятия Украины в Европейский союз (ЕС). Избранный глава государства призвал Киев внимательнее относиться к интересам Польши и Венгрии. Навроцкий напомнил о том, что украинские власти не выполнили требования Варшавы в отношении перезахоронения жертв Волынской резни.

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