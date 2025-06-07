Новый президент Польши высказался об Украине

Новый президент Польши Навроцкий выступил против принятия Украины в ЕС

Новый президент Польши Кароль Навроцкий выступил против принятия Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил в интервью Mandiner.

«На данный момент я выступаю против вступления Украины в ЕС. Я не соглашался и не соглашусь как президент на недобросовестную конкуренцию с Украиной в отношении польского сельского хозяйства или логистического сектора», — сказал он.

Избранный глава государства также призвал Киев внимательнее относиться к интересам Польши и Венгрии. Навроцкий напомнил о том, что украинские власти не выполнили требования Варшавы в отношении перезахоронения жертв Волынской резни.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский заявил, что Киеву стоит обеспокоиться из-за заявления, в котором Варшава назвала Волынь восточной территорией Польши. «Не знаю, использовали ли они такой оборот ранее, но я бы обратил на это внимание как на тревожный и небезопасный сигнал», — предупредил нардеп.

