Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 7 июня 2025Мир

Новый президент Польши высказался об Украине

Новый президент Польши Навроцкий выступил против принятия Украины в ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Antoni Byszewski / Fotonews / Global Look Press

Новый президент Польши Кароль Навроцкий выступил против принятия Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил в интервью Mandiner.

«На данный момент я выступаю против вступления Украины в ЕС. Я не соглашался и не соглашусь как президент на недобросовестную конкуренцию с Украиной в отношении польского сельского хозяйства или логистического сектора», — сказал он.

Избранный глава государства также призвал Киев внимательнее относиться к интересам Польши и Венгрии. Навроцкий напомнил о том, что украинские власти не выполнили требования Варшавы в отношении перезахоронения жертв Волынской резни.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский заявил, что Киеву стоит обеспокоиться из-за заявления, в котором Варшава назвала Волынь восточной территорией Польши. «Не знаю, использовали ли они такой оборот ранее, но я бы обратил на это внимание как на тревожный и небезопасный сигнал», — предупредил нардеп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Балицкий опубликовал списки погибших солдат ВСУ после отказа Киева забрать их тела

    В Германии женщина совершила нападение с ножом

    Лукашенко предложил поставить памятник одному мировому лидеру

    В Киеве устроили мемориал воевавшим за ВСУ ЛГБТ-активистам

    Мощный взрыв в Тернополе после удара ВС России сняли на видео

    Тренер назвал самые важные упражнения для мужчин после 40 лет

    Две люксовых иномарки столкнулись в Москве

    В США вскрылся многолетний обман о существовании НЛО

    В США арестовали мужчину за месть акуле

    Боец ВСУ снял видео собственной гибели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости