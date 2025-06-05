В Раде встревожились после заявления Варшавы о восточной Польше

Нардеп Бужанский: Тревожно, что Варшава назвала Волынь восточной Польшей

Украине стоит обеспокоиться из-за заявления, в котором Варшава назвала Волынь восточной территорией Польской республики. Так сообщение об установлении в Польше памятного дня, посвященного Волынской трагедии, прокомментировал в Telegram депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«Так сейм назвал территорию Волыни. Не знаю, использовали ли они такой оборот ранее, но я бы обратил на это внимание как на тревожный и небезопасный сигнал», — заявил нардеп.

Ранее польский парламент постановил отмечать 11 июля День памяти жертв геноцида, совершенного членами «Организации украинских националистов» и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, организации признаны в России экстремистскими и запрещены).

Ранее новый президент Польши Кароль Навроцкий ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на поздравления напоминанием о неразрешенных исторических проблемах между Киевом и Варшавой. Политик выразил надежду на взаимное и уважительное партнерство, для которого необходим «не только конструктивный диалог, но и решение давно назревших исторических вопросов».