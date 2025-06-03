Новый президент Польши ответил Зеленскому на поздравления напоминанием о проблемах

Новый президент Польши ответил Зеленскому на поздравления, напомнив о проблемах

Новый избранный президент Польши Кароль Навроцкий ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на поздравления напоминанием о неразрешенных исторических проблемах между Киевом и Варшавой. Об этом политик написал в соцсети X.

Политик выразил надежду на взаимное и уважительное партнерство, для которого необходим «не только конструктивный диалог, но и решение давно назревших исторических вопросов». «Я надеюсь, что мы продолжим работать вместе на общее благо, для урегулирования нерешенных вопросов прошлого и построения безопасного будущего вместе», — заявил он.

Ранее бывший президент Польши Анджей Дуда возмутился, что на Украине не знают о геноциде во время Волынской резни. Он пояснил, что при визитах на Украину его благодарят люди, «у которых на руках повязки в цветах бандеровского флага». «Я говорю, что мы не можем этого принять, а они спрашивают: "А что вы имеете в виду?"», — посетовал политик.

По словам Дуды, Варшава никогда не будет согласна и не смирится с законами Украины, в рамках которых прославляют преступников, совершивших массовые расправы над поляками.