Дуда раскритиковал украинцев за повязки в цветах бандеровского флага

Польский глава Анджей Дуда возмутился, что на Украине не знают о геноциде во время Волынской резни. Об этом он заявил 29 мая в эфире YouTube-канала Kanal Zero.

«Абсурд, когда я приезжаю на Украину, меня обнимают и благодарят люди, у которых на руках повязки в цветах бандеровского флага. Я говорю, что мы не можем этого принять, а они спрашивают: "А что вы имеете в виду?"» — посетовал он.

По словам Дуды, Варшава никогда не будет согласна и не смирится с законами Украины, в рамках которых прославляют преступников, совершивших массовые убийства поляков.

Ранее в Польше заявили, что, в отличие от стран Европы, Россия продолжает чтить память о победе над нацизмом и героях Великой Отечественной войны.

В Варшаве посетовали, что в СМИ часто пишут о Второй мировой войне лишь в контексте происходящих боевых действий на Украине.

В начале мая В МИД РФ отреагировали на эксгумацию останков советских солдат на «Холме славы» во Львове. По словам Марии Захаровой, теперь «слава для киевского режима — это коллаборационисты, бандеровцы и неонацисты».

