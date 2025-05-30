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21:46, 30 мая 2025Мир

Президент Польши выступил против украинских бандеровцев

Дуда раскритиковал украинцев за повязки в цветах бандеровского флага
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

Польский глава Анджей Дуда возмутился, что на Украине не знают о геноциде во время Волынской резни. Об этом он заявил 29 мая в эфире YouTube-канала Kanal Zero.

«Абсурд, когда я приезжаю на Украину, меня обнимают и благодарят люди, у которых на руках повязки в цветах бандеровского флага. Я говорю, что мы не можем этого принять, а они спрашивают: "А что вы имеете в виду?"» — посетовал он.

По словам Дуды, Варшава никогда не будет согласна и не смирится с законами Украины, в рамках которых прославляют преступников, совершивших массовые убийства поляков.

Ранее в Польше заявили, что, в отличие от стран Европы, Россия продолжает чтить память о победе над нацизмом и героях Великой Отечественной войны.

В Варшаве посетовали, что в СМИ часто пишут о Второй мировой войне лишь в контексте происходящих боевых действий на Украине.

В начале мая В МИД РФ отреагировали на эксгумацию останков советских солдат на «Холме славы» во Львове. По словам Марии Захаровой, теперь «слава для киевского режима — это коллаборационисты, бандеровцы и неонацисты».

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