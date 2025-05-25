Myśl Polska: В отличие от Европы Россия чтит память о победе над нацизмом

В отличие от стран Европы Россия продолжает чтить память о победе над нацизмом и героях Великой Отечественной войны. На это указали в польском консервативном издании Myśl Polska.

«Русские прилагают все необходимые усилия, чтобы память о них осталась, тем временем мы, поляки, пожертвовали памятью наших героев во имя политических игрищ и сомнительных альянсов», — указал обозреватель Даниэль Смолиньский, лично побывавший на мероприятиях в честь Дня Победы.

По мнению журналиста, в европейских странах победу над нацизмом в последнее время уже не празднуют, лишь вспоминая окончание мирового конфликта. Кроме того, противостояние нацизму превратилось в более сложную историю, где деятелям тех лет не дается однозначной оценки. Наконец, в СМИ часто пишут о Второй мировой войне лишь в контексте происходящих боевых действий на Украине.

В то же время в России Вторая мировая война воспринимается как борьба добра и зла, защита Отечества от захватчиков, отметил Даниэль Смолиньский. Кроме того, по его словам, российское руководство старается не сопоставлять историю войны с нынешними событиями, за исключением критики властей Украины за героизацию коллаборационистов.

Ранее на дебатах во время президентской кампании в Польше произошел спор вокруг Украины. Если консервативный кандидат Кароль Навроцкий высказался против присоединения Киева к альянсу, то его оппонент, либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский, обвинил его в повторении тезисов президента России Владимира Путина.