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14:06, 5 июня 2025Мир

Польша утвердила день памяти жертв украинских националистов

Польша утвердила 11 июля днем памяти жертв ОУН и УПА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Władysława Siemaszków, Ludobójstwo / Wikipedia

Власти Польши утвердили 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Республики Польша. Об этом сообщаетТАСС.

Депутаты Сейма, нижней палаты парламента Польши, проголосовали за инициативу Польской крестьянской партии практически единогласно. В ходе голосования лишь один из 436 парламентариев воздержался от ответа.

Ранее член Европарламента от Польши Марцин Сипневский возмутился пропагандой идеологии лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степана Бандеры среди проживающих в Евросоюзе украинцев.

11 июля 1943 года на Волыни произошел геноцид польского населения, организованный руководителями ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА) (организации признаны экстремистскими и запрещены в России).

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