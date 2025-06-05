Польша утвердила день памяти жертв украинских националистов

Польша утвердила 11 июля днем памяти жертв ОУН и УПА

Власти Польши утвердили 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Республики Польша. Об этом сообщаетТАСС.

Депутаты Сейма, нижней палаты парламента Польши, проголосовали за инициативу Польской крестьянской партии практически единогласно. В ходе голосования лишь один из 436 парламентариев воздержался от ответа.

Ранее член Европарламента от Польши Марцин Сипневский возмутился пропагандой идеологии лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степана Бандеры среди проживающих в Евросоюзе украинцев.

11 июля 1943 года на Волыни произошел геноцид польского населения, организованный руководителями ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА) (организации признаны экстремистскими и запрещены в России).