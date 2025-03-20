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07:19, 20 марта 2025МирЭксклюзив

В Польше возмутились пропагандой Бандеры среди проживающих в ЕС украинцев

В ЕП возмутились пропагандой Бандеры среди проживающих в ЕС украинцев
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Polishchuk / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Член Европарламента (ЕП) от Польши Марцин Сипневский возмутился пропагандой идеологии лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Степан Бандера среди украинцев, в том числе проживающих в странах Евросоюза (ЕС). С требованием обратить внимание на проблему евродепутат обратился к Еврокомиссии (ЕК). С письмом Сипневского ознакомилась «Лента.ру».

В своем обращении Сипневский подчеркнул, что идеология Бандеры «вызывает серьезные опасения из-за своей исторической подоплеки и причастности к преступлениям против гражданского населения».

В последние годы наблюдается заметный рост популярности символов и риторики, вытекающих из этой идеологии, в том числе среди граждан Украины, проживающих в ЕС. (...) В свете подачи Украиной заявки на вступление в ЕС я также хотел бы привлечь внимание к росту социальной напряженности и исторической ответственности помнить о жертвах бандеризма

Марцин Сипневскийевродепутат от Польши

Так, он спрашивает, планирует ли ЕК принять какие-либо меры, направленные на граждан Украины, проживающих в ЕС, для «противодействия пропаганде бандеризма и его идеологии».

«Проверяются ли организации, получающие гранты и финансирование из фондов ЕС, на предмет связей с идеологией бандеризма или ее пропаганды? Планирует ли Еврокомиссия предпринять официальные шаги для осуждения бандеризма на Украине и предотвращения его пропаганды в ЕС?» — интересуется евродепутат.

Ранее кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен осудил культ Степана Бандеры на Украине. «Украина должна как можно скорее покончить с культом Бандеры», — заявил он на своей странице в социальной сети Х.

До этого бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина должна отказаться от культа Бандеры, чтобы стать членом Евросоюза. Он указал, что сейчас на территории Украины установлено множество памятников «бандеровским преступникам», в честь которых также названы улицы и стадионы.

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