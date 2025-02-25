Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 25 февраля 2025Мир

В Польше призвали покончить с культом Бандеры

Кандидат в президенты Польши Ментцен: Украине нужно покончить с культом Бандеры
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен призвал покончить с культом Степана Бандеры на Украине. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Он записал обращение возле памятника украинскому националисту во Львове. В своем видео политик подчеркнул, что Бандера ответственен за создание «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена), которая истребила 100 тысяч поляков и устроила Волынскую резню.

«Это террорист, который еще во второй Речи Посполитой был приговорен к смертной казни за убийства поляков. Украина должна как можно скорее покончить с культом Бандеры», — призвал кандидат.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина должна отказаться от культа Бандеры, чтобы стать членом Евросоюза. Он указал, что сейчас на территории Украины установлено множество памятников «бандеровским преступникам», в честь которых также названы улицы и стадионы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии считают, что США могут пойти на ультиматум Путина, озвученный за два месяца до СВО. О чем идет речь?

      «Самая сексуальная в мире судья» показала фото в откровенном купальнике

      Российского актера назвали восходящей звездой Голливуда

      Кандидат на пост замглавы Пентагона предостерег от обвинений в адрес России

      В Польше призвали покончить с культом Бандеры

      В США рассказали о единственном шансе Зеленского выжить

      Напавших на консульство России в Марселе французов арестовали

      В Москве задержали кинокритика Екатерину Барабаш

      Двойник Ди Каприо попал в базу «Миротворец»

      Звезду «Слова пацана» заподозрили в романе с Ваней Дмитриенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше