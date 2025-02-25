В Польше призвали покончить с культом Бандеры

Кандидат в президенты Польши Ментцен: Украине нужно покончить с культом Бандеры

Кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен призвал покончить с культом Степана Бандеры на Украине. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Он записал обращение возле памятника украинскому националисту во Львове. В своем видео политик подчеркнул, что Бандера ответственен за создание «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена), которая истребила 100 тысяч поляков и устроила Волынскую резню.

«Это террорист, который еще во второй Речи Посполитой был приговорен к смертной казни за убийства поляков. Украина должна как можно скорее покончить с культом Бандеры», — призвал кандидат.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина должна отказаться от культа Бандеры, чтобы стать членом Евросоюза. Он указал, что сейчас на территории Украины установлено множество памятников «бандеровским преступникам», в честь которых также названы улицы и стадионы.

