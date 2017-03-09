Минкульт проверил «Красавицу и чудовище» на гей-пропаганду

Министерство культуры России не нашло признаков гей-пропаганды в фильме «Красавица и чудовище» студии Disney. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский, передает в четверг, 9 марта, «Интерфакс».

«Провели [проверку]. Не нашли. У нас есть заключение Института культурного наследия Лихачева. Они посмотрели фильм в деталях, целой комиссией», — сказал министр, подчеркнув, что эксперты института отличаются «ультраконсервативным подходом в вопросах культуры».

«Прокатчики постараются не ставить этот кинофильм в утренние часы, когда его могут посмотреть дети, но никаких формальных нарушений закона ни сотрудники, ни чиновники министерства, ни сотрудники департамента кино, ни целая комиссия не увидела», — отметил Мединский.

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4 марта режиссер «Красавицы и чудовища» Билл Кондон объявил, что в мюзикле появится персонаж-гей. На следующий день депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу Минкульта провести проверку ленты на наличие пропаганды однополых отношений.

В России «Красавица и чудовище» выйдет на экраны с прокатным рейтингом 16+. Премьера намечена на 16 марта. Главные роли в мюзикле исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.