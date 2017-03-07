Актер из «Красавицы и чудовища» рассказал о гомосексуальной сюжетной линии

Американский актер Джош Гэд, сыгравший в фильме-мюзикле «Красавица и чудовище» персонажа-гея, прокомментировал свою сюжетную линию. Об этом сообщает People.

«Персонаж Гастон (главный антагонист фильма, в которого влюблен его приспешник ЛеФу — прим. «Ленты.ру») использует свое обаяние, чтобы заставить людей в неистовстве нападать на кого-то, кого они даже не видели. Кого-то, кто отличается от них», — рассказал Гэд.

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По словам актера, сюжетная линия отношений ЛеФу и Гастона «деликатная, но невероятно эффектная». «Все, что нужно было высказать на эту тему, точно было высказано», — добавил Гэд.

Главным посылом фильма артист назвал идею «не судить о книге по обложке». Он подчеркнул, что проблемы, которые поднимает сказка, остаются актуальными в современном мире. «Люди очень сильно боятся того, чего не понимают и не знают», — отметил Гэд.

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4 марта режиссер «Красавицы и чудовища» Билл Кондон объявил, что в мюзикле появится персонаж-гей ЛеФу. Спустя день после его заявления депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу Минкульта Владимира Мединского провести проверку «Красавицы и чудовища» на наличие пропаганды однополых отношений. Тогда же владелец кинотеатра в штате Алабама, США, отказался от показа фильма из-за присутствия в нем персонажа-гомосексуалиста.

В России «Красавица и чудовище» выйдет на экраны с прокатным рейтингом 16+. Премьера намечена на 16 марта. Главные роли в мюзикле исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.