Фильм «Красавица и чудовище» получил в России рейтинг 16+

Мюзикл-сказка «Красавица и чудовище» от студии Disney выйдет в России с подростковым возрастным ограничением. Об этом «Кинопоиску» во вторник, 7 марта, сообщил глава департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов.

«Прокатное удостоверение фильму выдаем без проблем. Возрастное ограничение — 16+», — подчеркнул он.

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4 марта депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского проверить «Красавицу и чудовище» на наличие пропаганды гомосексуализма до премьеры. Парламентарий выразил уверенность, что одной из сюжетных линий в мюзикле станут однополые отношения между главными героями.

«Общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки — явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений», — отметил Милонов.

Ранее режиссер мюзикла Билл Кондон рассказал, что в «Красавице и чудовище» появится гомосексуальный персонаж. По словам кинематографиста, геем в сказке станет ЛеФу (Джош Гэд), помощник главного злодея картины — Гастона (Люк Эванс). Это будет первый фильм Disney, в котором покажут однополые отношения.

«Красавица и чудовище» выйдет на российских экранах 16 марта. Главные роли в мюзикле исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.