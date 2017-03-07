Культура
 

Фильм «Красавица и чудовище» получил в России рейтинг 16+

Перейти в «Мою Ленту»

Мюзикл-сказка «Красавица и чудовище» от студии Disney выйдет в России с подростковым возрастным ограничением. Об этом «Кинопоиску» во вторник, 7 марта, сообщил глава департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов.

«Прокатное удостоверение фильму выдаем без проблем. Возрастное ограничение — 16+», — подчеркнул он.

4 марта депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского проверить «Красавицу и чудовище» на наличие пропаганды гомосексуализма до премьеры. Парламентарий выразил уверенность, что одной из сюжетных линий в мюзикле станут однополые отношения между главными героями.

«Общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки — явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений», — отметил Милонов.

Ранее режиссер мюзикла Билл Кондон рассказал, что в «Красавице и чудовище» появится гомосексуальный персонаж. По словам кинематографиста, геем в сказке станет ЛеФу (Джош Гэд), помощник главного злодея картины — Гастона (Люк Эванс). Это будет первый фильм Disney, в котором покажут однополые отношения.

«Красавица и чудовище» выйдет на российских экранах 16 марта. Главные роли в мюзикле исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Красавица и чудовище» выйдет в России с рейтингом 16+
Эмма Уотсон прокомментировала свою полуобнаженную фотосессию
Критикам персонажа-гея в «Красавице и чудовище» напомнили о главном сюжете ленты
Кинотеатр в Алабаме отказался от «Красавицы и чудовища» из-за гей-персонажа
Последние новости
В Госдуме поддержали идею провести выборы президента в день присоединения Крыма
WSJ сообщила об ужесточении политики США в отношении России
Малахов и Шурыгина стали героями пародии на «На 50 оттенков темнее»
Житель Саратова украл 50 роз ради подарка незнакомкам к 8 Марта
Менеджер Нурмагомедова рассказал о возвращении россиянина на ринг
Чернокожий американский министр сравнил иммигрантов с рабами
Осужденный 20 лет назад в Японии россиянин признан невиновным
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
00:05 Сегодня
Dan Smith of 'Bastille' performs at V Festival at Hylands Park on August 20, 2016 in Chelmsford, England

«Ощущения от встречи с Линчем сюрреалистические»

Лидер группы Bastille о кино и музыке
15:17 6 марта 2017

Новый фильм Звягинцева покажут во всех странах Европы

13:59 6 марта 2017

Критикам персонажа-гея в «Красавице и чудовище» напомнили о главном сюжете ленты

09:54 Сегодня

«Би-би-си» извинилась за сообщение о смерти лидера The Fall

Культура
 — 
00:04 6 марта 2017
Владимир Сорокин

«Симбиоз физиологии, шоу и моды»

Владимир Сорокин о сожжении книг, счастье и новых гаджетах
02:48 Сегодня

Умер российский исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

10:48 6 марта 2017

Райан Рейнольдс опубликовал трейлер продолжения «Дэдпула»

19:48 6 марта 2017

Gorillaz объявили дату собственного фестиваля

Культура
 — 
00:03 5 марта 2017

«Тебе нравятся парни, да?»

Джон Бойн о месте веры и греха в современном мире
18:09 6 марта 2017

Арабский шейх откроет в Нью-Йорке институт мусульманского искусства

18:43 6 марта 2017

Игги Поп спел с Metallica на концерте в Мехико

16:46 6 марта 2017

Группа HIM объявила о распаде и прощальном турне

Россия
«До сих пор слышу его крик…»
Почему врачи не выписывают пациентам наркотические обезболивающие, а советуют терпеть
Голоса в записи
За избирателями проследят сотни тысяч видеокамер
Я у мамы хулиган
Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
Закон о российской нации решили переименовать из-за «неготовности общества»
Чудновец вышла на свободу
Киев предоставил Москве список из 400 заключенных на Украине россиян
Кузнецова и Москалькова обрадовались освобождению Чудновец
Все материалы
Мир
Soldiers of the French Foreign Legion march during the Bastille Day parade in Paris, July 14, 2008. REUTERS/Vincent Kessler (FRANCE)Длинная рука Франции
Иностранный легион как инструмент влияния Пятой республики
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Главный менеджер Америки
Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
Осужденный 20 лет назад в Японии россиянин признан невиновным
США начали развертывание ПРО в Южной Корее
Правый поворот в Европе
Придут ли правопопулисты к власти в Голландии, Франции и Германии
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Все материалы
Бывший СССР
Refugees from Syria queue to collect food and suppliesПропуск в Европу
Создадут ли беженцы террористический кластер в Грузии
Украинская армия обстреляла пригород Донецка из РСЗО
Роман Насиров (в центре)Сакральная жертва
Почему главного налоговика Украины хотят посадить в угоду Западу
Суд арестовал отстраненного от должности главного налоговика Украины
Памятник Суворову демонтируют в бывшем Киевском суворовском училище
В Грузии рассказали о приказе Саакашвили потопить судно с Жириновским и Лужковым
Ляшко обвинил США в «бесцеремонном вмешательстве» во внутренние дела Украины
Все материалы
Финансы
Дмитрий МедведевРостом не вышли
Изменилась ли погода в российской экономике
Андрей Мовчан: «Рост рубля вызывает депрессию»
Почему экономика России так и не выбралась из кризиса
Казань брала
Зачем Эльвира Набиуллина зачистила банковскую систему Татарстана
Россия перечислила в бюджет ООН почти 78 миллионов долларов
Новак заявил об отсутствии у России планов вступить в ОПЕК
Максимальная ставка по вкладам выросла впервые с октября
«Югра» поддержит волейбольное «Динамо» в плей-офф Лиги Чемпионов
Все материалы
Бизнес
Дельфина АрноНевесты нарасхват
Соблазнительные красотки с хорошим приданым
Банк на экспорт
Как российскому несырьевому бизнесу выйти на внешний рынок и не прогореть
Дело прошлого
Спор десятилетней давности поставил под угрозу развитие успешного предприятия
Bank of America отметил недооцененность акций российских нефтяных компаний
Правительство приняло постановление о создании МФЦ для бизнеса
Рогозин пообещал обеспечить авиакомпании отечественными самолетами
«Дочка» РЖД предложила запретить продажу билетов попавшимся на курении в поездах
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
Следственный эксперимент
Зачем ведомству Бастрыкина понадобились свои собственные медицинские эксперты
С небес на землю
Активность российских подразделений на передовой в Сирии резко возросла
В Анталье встретились начальники генштабов России, Турции и США
В Совфеде связали размещение ПРО США в Южной Корее с выходом России из СНВ-3
КНДР назвала целью запуска ракет отработку удара по базам США в Японии
СК обвинил украинского полковника в применении комплексов «Точка-У» в Донбассе
Все материалы
Наука и техника
Объяснить все
Как конформный бутстрап решит все проблемы физики
Вздулось и забурлило
Доказано спонтанное возникновение всего живого
Былое величие
Чем жила разделенная Корея после братоубийственной войны
Оценена вероятность затопления Арктики
Европа запустила ракету на украинском двигателе
Samsung зарегистрировала загадочный Galaxy X
Назван самый опасный цвет такси
Все материалы
Спорт
Кадзуеси МиураКак хорошее вино
Футболист Кадзуеси Миура и другие атлеты, над которыми не властно время
Менеджер Нурмагомедова рассказал о возвращении россиянина на ринг
Австралиец сломал ногу через 58 секунд после дебюта в составе команды НБА
WADA раскрыло стоимость расследования ситуации с допингом в России
Горящий крюк, клюшка-копье, бросок между ног
Лучшие буллиты мирового хоккея
Тайсон Фьюри анонсировал возвращение на ринг
Хоккеисты 2001 года рождения устроили массовую драку во время матча
Все материалы
Культура
Dan Smith of 'Bastille' performs at V Festival at Hylands Park on August 20, 2016 in Chelmsford, England«Ощущения от встречи с Линчем сюрреалистические»
Лидер группы Bastille о кино и музыке
Владимир Сорокин«Симбиоз физиологии, шоу и моды»
Владимир Сорокин о сожжении книг, счастье и новых гаджетах
«Тебе нравятся парни, да?»
Джон Бойн о месте веры и греха в современном мире
Фильм «Красавица и чудовище» получил в России рейтинг 16+
«Би-би-си» извинилась за сообщение о смерти лидера The Fall
Умер российский исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Gorillaz объявили дату собственного фестиваля
Все материалы
Интернет и СМИ
Запуганные предки
Как Россия поверила в миф о зловещем синем ките и массовых самоубийствах детей
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Сатанизм для внуков
За что американские пенсионеры возненавидели мультики Disney
Енот влез на кухню и помыл грязную посуду
Компьютер распознал в женатом Трампе почти стопроцентного холостяка
В сети испугались гигантского дементора из «Гарри Поттера» в небе над Замбией
Семен Слепаков воспел котов в песне «Котозависимость»
Все материалы
Ценности
Остров везения
Автомобили для миллионеров на акуционе Sotheby's
Микшерный пульт Pink Floyd выставили на торги
Ниточки-иголочки
Как фильм про шотландских наркоманов изменил моду
Urban Decay поможет с оформлением подарка
Креативный директор Chloe посвятила последнюю коллекцию оптимизму
DKNY открыл новую сторону соблазна с помощью аромата
Rolls-Royce покажет в Женеве «бриллиантовый» Ghost Elegance
Все материалы
Путешествия
С таким-то марта
Как встречают весну в разных странах мира
Самое красивое место России
Открываем Россию: зачем ехать в Ярославскую область
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Москва попала в список лучших направлений для литературного туризма
Посетители на территории Псковского КремляДорога на Северо-Запад
Что посмотреть и где побывать в Псковской области
Аэропорты Сочи и Шереметьево включили в список лучших в Европе
Все девять задержанных на Шри-Ланке россиян освобождены
Все материалы
Из жизни
Майли СайрусПринцип неопределенности
Как живут те, кто не чувствуют себя ни мужчинами, ни женщинами
«Я устала от холода, в котором жила 40 лет»
История сибирячки, переехавшей на Бали
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
Побег из матрицы
Пять историй о том, как оставить офис ради дела своей мечты
Двухлетний ловец змей из Австралии прославился в интернете
В Люксембурге собака по кличке Кэш обнаружила 286 тысяч евро в поезде
В Таиланде из желудка черепахи Копилки извлекли пять килограммов монет
Все материалы
12 самых уважаемых автопроизводителей
Производители автомобилей с самым высоким авторитетом
Чего ждать от нового сезона Ф1?
Подводим итоги первой тестовой сессии Формулы-1 в Барселоне
Крутой кроссовер Renault, но не «Дастер»?
Нетипичное знакомство с со старшим братом Renault Duster – Koleos
Самые выгодные машины
Какие автомобили меньше других теряют в цене через три года
Lamborghini представила быстрейший суперкар Нюрбургринга
«Хонда» показала новый 320-сильный Civic Type R
Alpine A110 оказался быстрее Porsche 718 Cayman
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы