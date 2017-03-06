Критикам персонажа-гея в «Красавице и чудовище» напомнили о главном сюжете ленты

Критика мюзикла «Красавица и чудовище» из-за появления в нем персонажа-гомосексуалиста вызвала недоумение у интернет-пользователей. Об этом пишет The Independent в понедельник, 6 марта.

В Twitter юзеры отметили непоследовательность критиков, указав на то, что главный сюжет сказки вращается вокруг романтических отношений молодой девочки и получеловека-полуживотного.

«Представьте себе: бойкотировать "Красавицу и чудовище" их-за персонажа гея, не протестуя против того, что девочка-подросток влюбляется в буйвола», — написал видеоблогер Тайлер Окли.

«В "Красавице и чудовище" персонаж-гей? Отвратительно. Дети должны знать, что любовь может быть только между женщиной и рогатым волкомедведем», — заявил художник Крис Райт.

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4 марта депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского провести допремьерную проверку мюзикла на предмет пропаганды однополых отношений. В тот же день владелец кинотеатра в штате Алабама, США, отказался от демонстрации «Красавицы и чудовища» из-за наличия в ленте персонажа-гомосексуалиста.

Ранее, 1 марта, режиссер мюзикла Билл Кондон объявил, что в его картине появится гей. По словам кинематографиста, им станет ЛеФу (Джош Гэд), помощник главного антагониста фильма — Гастона (Люк Эванс). «Это здорово — отдельный сюжет в фильме Disney, посвященный геям», — сказал Кондон.

Фильм выйдет на экраны 17 марта. Главные роли в нем исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.