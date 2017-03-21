Милонову рекомендовали внимательнее почитать про российское масонство

В Великой Ложе России (ВЛР) отреагировали на обращение депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия») к генпрокурору Юрию Чайке, в котором он просил проверить деятельность масонских сообществ на территории России. Официальный ответ, адресованный парламентарию, опубликован на странице организации в Facebook во вторник, 21 марта.

«Ждем вызова в Генпрокуратуру! Готовы ответить на все вопросы. А Милонову следовало бы вначале почитать первоисточники про Российское масонство и Великую Ложу России. Вызывает недоумение, когда депутат ГД от партии ЕР пользуется слухами, а не первоисточниками (этому учат еще в школе)», — написал Великий мастер масонской ВЛР Андрей Богданов.

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Он также напомнил Милонову, что в рядах вольных каменщиков состояли известные российские деятели — полководцы Михаил Кутузов и Александр Суворов, писатели Александр Грибоедов и Александр Пушкин «и еще тысячи братьев», которые «внесли неоценимый вклад в становление и развитие государства Российского».

«Историю России, господин Милонов, надо знать!» — отметил Богданов, подчеркнув, что ВЛР никогда не обсуждает вопросы религии и политики.

Об обращении Милонова в Генпрокуратуру сообщалось ранее во вторник. В частности, депутат написал, что в России свободно и без ограничений существуют масонские ложи, которые, по его убеждению, предпринимают попытки вмешиваться во внутреннюю политику, а их отдельные видные члены пытались участвовать в выборах на высшие выборные должности страны.

Милонов также заявил, что в прошлом в России деятельность масонских организаций была запрещена и находилась под строгим контролем государства.