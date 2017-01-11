Милонов предостерег от хиромантии и заступился за колядки

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов сообщил, что не приемлет гаданий, но при этом любит колядки. О своем отношении к старинным рождественским обрядам парламентарий рассказал в беседе с «Лентой.ру» в среду, 11 января.

«Я категорически против святочных гаданий, я не общаюсь с людьми, практикующими хиромантию и прочее. Это неправильно», — сказал депутат.

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По его словам, в России существует добрый святочный обычай — колядки. «У меня самого дочка с одноклассницами поет колядки. Это такая замечательная народная традиция, она даже околоправославная, но ничего плохого в этом нет. Кто-то колядки поет, кто-то на морозе купается», — добавил парламентарий.

От отметил, что многие народные традиции органично сплелись с православными, к примеру Масленица. «Коль они не носят противоречивых догматических вещей, то пусть люди радуются», — резюмировал депутат.

Святки (святые, праздничные дни) в христианской традиции — промежуток от Рождества Христова до Крещения Господня. Эти 12 дней связаны с магическими обрядами, гаданиями и языческими обычаями. В 2017 году святки длятся с 7 января до 19 января.

