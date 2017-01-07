Путин встретил Рождество в древнем монастыре под Великим Новгородом

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области. Об этом сообщает в субботу, 7 января, РИА Новости.

Свято-Юрьев мужской монастырь — один из древнейших в России. По преданию, обитель при истоке Волхова из озера Ильмень заложил в 1030 году князь Ярослав Мудрый. В 1119 году по распоряжению князя Всеволода Мстиславовича на этом месте появилась первая каменная соборная церковь.

После торжественного богослужения Путин пообщался с местными рыбаками, с которыми он уже встречался в сентябре в ходе поездки в Новгородскую область вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел», — сказал президент. Путин поинтересовался у рыбаков уловом в ушедшем году, те признались, что он оказался меньше, чем ожидалось, из-за раннего льда на озере. Они также поблагодарили главу государства за оперативное решение проблем, на которые жаловались в сентябре, рассказали несколько рыбацких историй и поделились рецептом ухи.

Напоследок рыбаки пригласили Путина вновь посетить Ильмень. «Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке?» — ответил глава государства.

Владимир Путин традиционно встречает Рождество в одном из регионов. Так, в январе 2016 года он принял участие в рождественском богослужении в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области. В 2015 году глава государства посетил праздничную службу в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Отрадное Воронежской области. В предыдущие два года он приезжал на богослужения в церкви близ Сочи. В 2012-м Путин принял участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где он был крещен.