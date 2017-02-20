Милонов посетовал на непривычность для москвичей своей манеры изъясняться

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в Москве к его манере выражать свои мысли пока еще не привыкли. Его слова приводит «Фонтанка» в понедельник, 20 февраля.

«В заксе [Санкт-Петербурга] ко мне не было бы вопросов, все привыкли, что я так говорю. И главное, что сами депутаты, о которых шла речь, меня правильно поняли», — отметил парламентарий, комментируя предстоящее заседание комиссии по этике, в ходе которого проверят его высказывание о предках депутатов петербургского заксобрания Бориса Вишневского и Максима Резника.

Он подчеркнул, что теперь ему придется более иносказательно давать комментарии, в частности, заменять имена на псевдонимы.

14 февраля Милонов пообещал, что будет выражаться «еще аккуратнее». Таким образом он прокомментировал требование петербургского парламентария Алексея Ковалева обследовать его у психиатра и привлечь к уголовной ответственности.

12 февраля Милонов заявил, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, несогласные с передачей Исаакиевского собора церкви, используют ситуацию для политического пиара. «Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (депутаты закса Петербурга, выступившие против передачи Исаакия — прим. «Ленты.ру») варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям», — сказал он.