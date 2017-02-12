Милонов обвинил предков депутатов закса Петербурга в гонениях на христиан

Член Госдумы Виталий Милонов заявил, что депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, протестующие против передачи Исаакиевского собора церкви, используют ситуацию для политического пиара. Его слова передает «Мой район» в воскресенье, 12 февраля.

«Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (депутаты закса Петербурга, выступившие против передачи Исаакия — прим. «Ленты.ру») варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям», — подчеркнул Милонов. По его словам, «если бы не новые антипопы, антигапоны, провокаторы, то ничего бы не было, никаких протестов».

Парламентарий добавил, что руководство музея, располагающегося в Исаакиевском соборе, «получает зарплаты по полмиллиона».

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Ранее в тот же день у храма прошли акция протеста против передачи собора РПЦ и крестный ход с молитвенным пением.

23 января вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») на пресс-конференции, посвященной изменению статуса Исаакия, заявил, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в заксобраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек». За это высказывание депутата обвинили в антисемитизме.

Черта оседлости существовала в России с конца XVIII века и до 1917 года. Под ней понимается граница территорий, за пределами которых запрещалось жить евреям и цыганам.