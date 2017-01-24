В еврейской общине ответили Толстому на слова о разрушителях храмов с наганами

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода назвал антисемитскими слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого о тех, кто разрушал православные храмы. Слова раввина приводит РИА Новости.

Борода призвал руководство нижней палаты парламента и партии «Единая Россия» дать заявлению Толстого надлежащую оценку.

«Когда мы слышим подобные слова из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции — это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности», — заявил он.

Глава Федерации охарактеризовал высказывания Толстого как «старый и лживый, как и все подобные истории, антисемитский миф». Борода отметил, что основную массу тех, кто разрушал храмы, составляло местное население, а не те, кто, по выражению вице-спикера, «выскочил из-за черты оседлости с наганами».

Как передает ТАСС, в свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает недопустимыми любые выпады, которые могут обидеть ту или иную национальность или народность. «Когда речь идет о данном конкретном случае, когда эта тема стала развиваться, я, во всяком случае, посмотрел, о чем идет речь. Либо кто-то просто этот вопрос рождает, считая, что есть проблема, либо, может быть, видит то, что невозможно увидеть в этом заявлении», — добавил спикер.