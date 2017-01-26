Депутат Толстой помирился с главой Федерации еврейских общин России

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») объяснил главе Федерации еврейских общин России Александру Бороде свое высказывание о черте оседлости, прозвучавшее в рамках дискуссии о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом в четверг, 26 января, сообщает «Интерфакс».

В зале заседаний ГД, где в четверг проходят Рождественские парламентские чтения, депутат заверил, что не имел в виду конкретные национальности, когда говорил о разрушающих религиозные святыни людях.

«Петр Толстой и Александр Борода пожали друг другу руки в знак примирения», — рассказал агентству очевидец.

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23 января Толстой участвовал в пресс-конференции, посвященной изменению статуса Исаакия. «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в заксобраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек», — сказал парламентарий.

Заявление Толстого осудил историк и журналист Николай Сванидзе. Александр Борода, в свою очередь, обвинил депутата в антисемитизме.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова вице-спикера, напомнил, что черта оседлости в бытность Российской империи распространялась в том числе на каторжан.

Черта оседлости существовала в России с конца XVIII века и до 1917 года. Под ней понимается граница территорий, за пределами которых запрещалось жить евреям и цыганам.