Володин прокомментировал слова Толстого о «выскочивших из-за черты оседлости»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что черта оседлости в Российской империи распространялась в том числе и на каторжан. Об этом во вторник, 24 января, сообщает ТАСС. Так парламентарий прокомментировал обвинения в антисемитизме в отношении вице-спикера Петра Толстого.

«Во-первых, этот термин не имеет отношения только к евреям. Второе — он применялся к каторжанам, тут опять вопрос, кого имел в виду человек» — сказал Володин.

Он добавил, что готов встретиться с руководством Федерации еврейских общин России (ФЕОР), председатель которой, Александр Борода, назвал слова Толстого антисемитскими, передает «Интерфакс».

«У нас постоянный контакт с руководством Федерации еврейских общин, дружеские отношения и с руководством, и с теми, кто представляет общину, считаю, что в этом проблемы как раз не будет», — отметил спикер Думы.

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Сам Толстой уточнил, что не имел в виду какую-либо из национальностей, комментируя передачу Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви. «Мне кажется, что как раз эти заголовки, которые вышли на "Эхо Москвы" и в "Независимой газете" — это как раз и есть антисемитизм. Я, честно говоря, сильно был удивлен», — сказал парламентарий.

23 января вице-спикер Думы принимал участие в пресс-конференции, посвященной изменению статуса Исаакиевского собора. Там он сказал: «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

Черта оседлости существовала в Российской империи с конца XVIII века и до свержения самодержавия в 1917 году. Под ней понимается граница территорий, за пределами которых запрещалось проживать иудеям и цыганам.

Каторга как вид наказания появилась в российском законодательстве при Петре I. К каторжным работам приговаривались лица, осужденные за тяжкие преступления (например, убийства, изнасилования, фальшивомонетничество). Кроме того, таким образом наказывались участники антиправительственных выступлений и те, кто агитировал за свержение существующего строя.

В марте 1917-го Временное правительство амнистировало всех каторжан — 88 тысяч человек, в том числе почти шесть тысяч политически осужденных. С 1921 по 1935 год в СССР работало Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, многие члены которого с течением времени были репрессированы.