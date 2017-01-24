Сванидзе раскритиковал Толстого за слова о разрушителях храмов

Историк и журналист Николай Сванидзе осудил вице-спикера Госдумы Петра Толстого за высказывание, из-за которого парламентария обвинили в антисемитизме. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«Есть два варианта: либо человек не знает, о чем говорит, что странно для вице-спикера Государственной Думы и профессионального журналиста. Либо он все понимает, что еще хуже, — отметил Сванидзе. — Мы оцениваем высказывание не в соответствии с тем, что он имел в виду, а с тем, что услышали и прочитали».

Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию, отметил, что черта оседлости в Российской империи распространялась в том числе на каторжан. Сам Толстой уточнил, что не имел в виду какую-либо национальность, комментируя передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Материалы по теме «Сложно подобрать подходящее слово» Зачем РПЦ Исаакиевский собор

23 января вице-спикер Госдумы участвовал в пресс-конференции, посвященной изменению статуса петербургского собора. «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек», — сказал он на мероприятии.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода назвал слова Толстого антисемитскими.

Черта оседлости существовала в Российской империи с конца XVIII века и до 1917 года. Под ней понимается граница территорий, за пределами которых запрещалось жить евреям и цыганам.

Каторга как вид наказания появилась в российском законодательстве при Петре I. К ней приговаривались лица, осужденные за тяжкие преступления (например, убийства, изнасилования, фальшивомонетничество). Кроме того, таким образом наказывались участники антиправительственных выступлений и те, кто агитировал за свержение строя. В марте 1917-го Временное правительство амнистировало всех каторжан — 88 тысяч человек, включая почти 6 тысяч политически осужденных.