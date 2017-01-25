Глава СПЧ сравнил антисемитизм с сифилисом в связи с высказываниями Толстого

Высказывания вице-спикера Госдумы Петра Толстого по поводу передачи Исаакиевского собора повторяют тезисы антисемитов. Об этом заявил «Интерфаксу» председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

«Мне странно слышать от уважаемого парламентария высказывание, которое повторяет излюбленный тезис антисемитов о том, что революцию 17 года делали евреи», — сказал глава СПЧ.

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«Антисемитизм такая же позорная болезнь как сифилис, в приличном обществе принято ее скрывать, а не выставлять напоказ», — подчеркнул он.

23 января Толстой участвовал в пресс-конференции, посвященной изменению статуса петербургского собора. «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек», — сказал единоросс.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию, отметил, что черта оседлости в Российской империи распространялась в том числе на каторжан. Сам Толстой уточнил, что не имел в виду какую-либо национальность, комментируя передачу собора.

Высказывания Толстого осудили президент Федерации еврейских общин России Александр Борода и историк и журналист Николай Сванидзе.