Милонова потребовали проверить у психиатра

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев потребовал привлечь к уголовной ответственности своего коллегу из Госдумы Виталия Милонова за разжигание национальной ненависти и вражды. Соответствующее обращение он направил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщает «Фонтанка» в понедельник, 13 февраля.

Претензии Ковалева связаны с одним из недавних высказываний Милонова, которое касалось спора вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.

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«Милонов назвал нынешние церковные службы в соборе "крепостным театром, потешалками для тех, кто сюда приезжает на экскурсионных автобусах", чем унизил достоинство сотен прихожан (только за прошлый год здесь было проведено более шестисот богослужений)», — сказал он.

Ковалев также призвал СК назначить психолого-психиатрическую экспертизу единоросса.

Виталий Милонов, в свою очередь, сообщил изданию, что говоря о предках оппонентов, не имел в виду евреев. «Они сами были жертвами, это их убивали язычники. А Ковалеву просто не хватает политических аргументов, вот он и стучит. Я, если и антисемит, то лишь бытовой: в тот момент, когда ругаюсь со своей супругой», — пояснил он.

12 февраля Милонов заявил, что депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, не согласные с передачей Исаакиевского собора церкви, используют ситуацию для политического пиара. «Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (депутаты закса Петербурга, выступившие против передачи Исаакия — прим. «Ленты.ру») варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям», — сказал он.