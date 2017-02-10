Милонов призвал запретить эротические СМИ ради мира в российских семьях

Депутат Госдумы Виталий Милонов в ходе пленарного заседания предложил правительству запретить СМИ эротического содержания. Его слова приводит агентство городских новостей «Москва» в пятницу, 10 февраля.

«Помните, как граждане коммунисты говорили, что у них не было в Советском союзе определенного термина, а дети рождались. А у нас, чем больше эротики в обществе, чем больше легализации этого блуда, тем меньше у нас рождается детей», — отметил парламентарий.

Материалы по теме Дума о сексе Как эволюционировала эротическая тематика в российском законотворчестве

По его мнению, запрет эротический прессы снизит количество разводов и конфликтов в российских семьях.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что если соответствующий законопроект будет представлен правительству, то документ будет изучен.

В июле 2016 года член «Справедливой России» Олег Михеев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий эксплуатировать интерес к сексу в рекламе. В январе 2017-го профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить его.

В 1995 году фракция ЛДПР выступала за полный запрет эротических программ на телевидении.