МИД России отреагировал на отказ Украины пустить Самойлову на «Евровидение»

В МИД России прокомментировали решение Киева запретить въезд на Украину Юлии Самойловой — представительнице РФ на «Евровидении». Слова источника во внешнеполитическом ведомстве приводит РИА Новости.

«Это циничное и бесчеловечное решение», — сказал собеседник агентства.

Ранее в среду, 22 марта, Служба безопасности Украины отказалась пускать исполнительницу на конкурс, запретив ей въезд на три года. «Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», — пояснила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

До этого отмечалось, что украинская спецслужба проверяет информацию о выступлении Самойловой в июне 2015 года в Крыму — российской территории, которую Киев считает своей, но временно оккупированной (Украина установила там определенный порядок въезда и выезда).

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О том, что от России на «Евровидение» поедет Самойлова — девушка с ограниченными физическими возможностями, — стало известно 12 марта. В 2013 году исполнительница прошла в финал третьего сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А». В 2014-м она выступила на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи.

Украина получила право принимать «Евровидение-2017» после того, как певица Джамала одержала победу в этом конкурсе в 2016-м (проходил в Стокгольме). В текущем году мероприятие состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финала — 13 мая.

В сентябре 2016-го глава украинского Минкульта Евгений Нищук заявлял, что к участию в конкурсе не допустят российских артистов, которые входят в черные списки. Это свыше сотни деятелей культуры, шаги или высказывания которых, по мнению Киева, идут вразрез с интересами нацбезопасности.