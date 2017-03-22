Организаторы «Евровидения» отстранились от скандала вокруг Самойловой

Европейский вещательный союз (ЕВС), ежегодно занимающийся организацией музыкального конкурса «Евровидение», будет руководствоваться законом Украины в вопросе о допуске Юлии Самойловой к участию в соревновании. Об этом его представители сообщили радиостанции «Говорит Москва» в среду, 22 марта.

В пресс-службе ЕВС подчеркнули, что диалог с украинскими властями о том, кто сможет посетить конкурс, ведется с июня 2016 года. По словам организаторов, изначально с Киевом был заключен договор о том, что всем желающим посетить «Евровидение» будет гарантирована безопасность, если они сами не представляют угрозы для окружающих.

Ранее в среду сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Самойловой въезд в страну на три года. Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская объяснила, что такое решение было принято «на основании полученных данных о нарушении певицей законодательства Украины».

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До этого в ведомстве отмечали, что проверяют информацию о поездках исполнительницы в Крым в июне 2015 года, статус которого как российской территории оспаривается Киевом. Украинские власти запрещают въезд в страну артистам, посещавшим полуостров после его присоединения к России.

Самойлову выбрали представлять Россию на конкурсе с композицией Flame Is Burning. Певица является инвалидом первой группы — у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Она передвигается на коляске.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.