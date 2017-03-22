Организаторы понадеялись на участие Самойловой в «Евровидении» вопреки запрету

В Европейском вещательном союзе (ЕВС), ежегодно занимающемся организацией музыкального конкурса «Евровидение», выразили надежду на то, что будет найдено решение, которое позволит всем делегациям участвовать в соревновании в Киеве. Об этом официальный представитель ЕВС Дейв Гудман заявил ТАСС в среду, 22 марта.

«Мы ведем мониторинг ситуации и ожидаем услышать от властей их окончательное решение», — сказал он, комментируя запрет Службы безопасности Украины (СБУ) въезжать в страну участнице конкурса от России Юлии Самойловой.

Ранее в среду в организации подчеркнули, что ЕВС будет руководствоваться законами Украины в вопросе допуска исполнительницы к участию в соревновании.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя решение СБУ, выразил сомнение в адекватности киевских властей. «Я повторюсь еще раз: хватит унижаться, хватит биться об закрытую дверь. То, что происходит, это маразм, они совсем сошли с ума. Они боятся девочку в инвалидной коляске», — сказал Пригожин Национальной службе новостей (НСН).

О том, что СБУ закрыла российской певице въезд на территорию Украины, что делает невозможным ее участие в «Евровидении», стало известно 22 марта.

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По словам пресс-секретаря ведомства Елены Гитлянской, решение о запрете было принято «на основании полученных данных о нарушении певицей законодательства Украины». Отмечается, что в 2015 году Самойлова дала концерт в Крыму, а Киев запрещает въезд в страну артистам, посещавшим полуостров после его присоединения к России.

Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017» с композицией Flame Is Burning. Певица является инвалидом первой группы и передвигается на коляске.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.