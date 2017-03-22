СБУ разочаровала организаторов «Евровидения» решением по Самойловой

Европейский вещательный союз (ЕВС) выразил разочарование по поводу запрета Службой безопасности Украины на въезд в страну российской участнице «Евровидения-2017» Юлии Самойловой. Об этом в среду, 22 марта, сообщается на сайте конкурса.

«Мы должны уважать законы страны, принимающей конкурс, но мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку считаем, что оно идет вразрез с духом соревнования и с принципом инклюзивности, который лежит в основе его ценностей», — говорится в заявлении.

При этом в ЕВС пообещали продолжить диалог с украинской стороной с целью добиться участия в «Евровидении» представителей всех стран.

Ранее в среду официальный представитель ЕВС Дейв Гудман заявил, что в организации надеются на компромиссное решение, которое позволит Самойловой выступить на конкурсе вопреки запрету.

СБУ закрыла российской исполнительнице въезд на территорию Украины в связи с ее посещением Крыма в 2015 году, после воссоединения полуострова с Россией. Ведомство увидело в этом нарушение украинского законодательства.

Решение СБУ помешает Самойловой принять участие в музыкальном соревновании, которое пройдет в Киеве.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.