Кобзон посоветовал «плевать триста раз» на СБУ

Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон назвал решение отправить от России на «Евровидение-2017» певицу Юлию Самойлову ошибкой. Таким образом он прокомментировал запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд исполнительницы в страну, передает ТАСС в среду, 22 марта.

«Я предупреждал: не давайте возможность ерничать и русофобствовать этим негодяям. Меня никто не послушал. Решили все-таки послать, это была ошибка», — заявил Кобзон.

На вопрос, нужно ли как-то реагировать на решение СБУ, артист ответил отрицательно. «Ничего не делать. Плевать на них триста раз, что еще сделаешь», — подчеркнул он.

Ранее в среду Самойловой закрыли въезд на территорию Украины. СБУ увидела нарушение закона в том, что певица посещала Крым в 2015 году, после присоединения полуострова к России. Исполнительница не сможет посетить «Евровидение-2017», которое пройдет в Киеве.

Во вторник, когда стало известно о готовящемся запрете, Кобзон призвал бойкотировать международный конкурс и «не позориться, не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам».

Даты полуфиналов музыкального конкурса — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.

