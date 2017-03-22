Матвиенко потребовала от организаторов «Евровидения» объяснений по Самойловой

Российская сторона сделает свои выводы об участии в «Евровидении-2017» после того, как получит объяснения от организаторов конкурса по поводу скандала вокруг Юлии Самойловой, пообещала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова передает РИА Новости в среду, 22 марта.

Матвиенко назвала возможное решение Службы безопасности Украины (СБУ) запретить Самойловой въезд в страну недопустимым и неприемлемым. «Увидеть в ней какую-то угрозу безопасности страны — это полный абсурд», — подчеркнула спикер.

Она выразила надежду на то, что организаторы «Евровидения» допустят участницу от России к музыкальному конкурсу.

Материалы по теме Разгорелось пламя Запретит ли СБУ въезд российской участнице «Евровидения»

20 марта сообщалось, что СБУ подготовила документ о запрете Самойловой на въезд на Украину. В ведомстве отметили, что проверяют информацию о поездках исполнительницы в Крым в июне 2015 года. Статус полуострова как российской территории оспаривается Украиной. Киевские власти запрещают въезд в страну артистам, посещавшим Крым после его присоединения к России.

Ранее, 14 марта, исполнительный директор «Евровидения» Юн Ула Санн пообещал уважать решение Киева относительно допуска Самойловой к участию в конкурсе.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая. Планируется, что Самойлова выступит на конкурсе с композицией Flame Is Burning. Автор песни, композитор Леонид Гуткин признался kp.ru, что ему больно видеть, какие события разворачиваются вокруг «Евровидения».