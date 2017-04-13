В России назвали недопустимой замену Самойловой ради участия в «Евровидении»

Руководство Первого канала не сочло допустимым ни одно из предложенных Европейским вещательным союзом (ЕВС) решений, касающихся возможности участия России в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017». Об этом в четверг, 13 апреля, сообщается на сайте канала.

«Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника. Но Первый канал считает и тот, и другой вариант неприемлемым», — говорится в сообщении.

«Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться», — добавили в пресс-службе.

Первый канал также отказался транслировать «Евровидение-2017».

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.

22 марта Служба безопасности Украины закрыла въезд в страну Юлии Самойловой в связи с тем, что певица посещала Крым после его воссоединения с Россией. В Киеве такие визиты считают нарушением государственной границы.