В Госдуме отказались считать «Евровидение» искусством

Председатель комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин считает, что в музыкальном конкурсе «Евровидение» отсутствует художественная составляющая. Об этом он рассказал Rambler News Service в четверг, 13 апреля.

«Для комитета по культуре, для практически всех депутатов "Евровидения" как чего-то имеющего отношения к искусству не существует», — заявил режиссер.

«Хорошо, если бы его вообще не было. Для меня эта музыка лично не существует, я за музыку это не считаю, мне этот конкурс не интересен», — добавил Говорухин.

Ранее в четверг Первый канал отказался от трансляции «Евровидения-2017» из-за того, что Европейский вещательный союз (ЕВС) не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе российской певицы Юлии Самойловой.

Варианты, предложенные ЕВС, в том числе замену участницы и дистанционное выступление, в пресс-службе канала назвали дискриминацией.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал соревнования состоится 13 мая.

22 марта Служба безопасности Украины закрыла въезд в страну Юлии Самойловой в связи с тем, что певица посещала Крым после его воссоединения с Россией. В Киеве это сочли нарушением государственного законодательства.