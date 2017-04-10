Шуфутинский и Стас Пьеха попали в «чистилище» украинского сайта «Миротворец»

Российские исполнители Михаил Шуфутинский, Татьяна Липницкая (известна под псевдонимом Бьянка), Юлианна Караулова и Стас Пьеха попали в базу данных украинского сайта по розыску «террористов» «Миротворец». Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает РИА Новости.

Артисты были внесены в так называемое «чистилище» — список исполнителей, которые посещали Крым после воссоединения полуострова с Россией. На Украине подобные визиты считают нарушением государственной границы.

«Въезжала для участия в концертах на оккупированную российским агрессором территорию АР Крым с нарушением украинского законодательства», — говорится на странице Бьянки.

Шуфутинскому на «Миротворце» посвятили видеоклип после того, как он заявил, что «не любит» создателей портала.

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«Мы давно заметили, что попавшие к нам на исследование особи очень серьезно через некоторое время начинают задумываться о том, как бы из "чистилища" исчезнуть», — прокомментировали слова музыканта авторы публикации.

На «Миротворце» публикуются личные данные и адреса тех, кто оппозиционно настроен к нынешнему украинскому режиму. Многие из них подвергаются преследованию со стороны украинских радикалов.

В марте стало известно, что в списке врагов Украины на сайте находится певица Юлия Самойлова, которая должна представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Служба безопасности Украины после подтверждения информации о посещении исполнительницей Крыма закрыла ей въезд на территорию государства.