Елена Воробей прокомментировала запрет въезжать на Украину

Актриса Елена Воробей заявила, что посещала Украину в 2015 и 2016 годах, и ее не останавливали на границе. Ее слова передает портал dni.ru в четверг, 6 апреля.

«Тогда украинские власти проблемы во мне никакой не видели почему-то. И кстати, прежде чем лететь в Киев, я уточняла у принимающей стороны, в каком я списке: "черном" или "белом"», — отметила Воробей.

3 апреля сообщалось, что киевские пограничники не пустили Воробей на Украину. Артистке закрыли въезд в страну на три года. Основанием для решения стало посещение актрисой Крыма.

Информацию о выступлениях Воробей на полуострове опубликовал украинский активист, лидер движения «Совет общественной безопасности» Марк Гордиенко в Facebook в марте. В документах утверждалось, что артистка участвовала в крымских концертах с 8 по 11 августа 2015 года.

Украинские власти регулярно принимают решения о запрете на въезд в страну российским деятелям культуры. Киев считает Крым своей территорией и расценивает его посещение без согласования как нарушение государственной границы. Артисты, побывавшие на полуострове после его присоединения к России, оказываются в черных списках. 22 марта Служба безопасности Украины по этой же причине внесла в стоп-лист певицу Юлию Самойлову, которая должна была принять участие в «Евровидении-2017» в Киеве.

