Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину

Российская актриса юмористического жанра Елена Воробей заявила, что ей отказали во въезде на Украину. Об этом она написала в воскресенье, 2 апреля, в своем Instagram.

«Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения. В общем, ничего хорошего», — сказала она в своем видеообращении, которое она записала в аэропорту Киева.

Воробей также извинилась перед зрителями и выразила свое сожаление по поводу того, что киевлянам, купившим билеты на премьеру комедии с ее участием, не удастся посмотреть этот спектакль.

22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) на три года закрыла въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на «Евровидение-2017». Такое решение было связано с посещением исполнительницей Крыма в 2015 году, что в Киеве считают нарушением государственной границы.

Украинские власти регулярно принимают решения о запрете на посещение страны российским деятелям культуры. В черном списке СБУ по состоянию на начало 2017 года числятся около 140 человек, среди них актер Михаил Боярский, певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и Сергей Пенкин. По мнению Киева, эти артисты представляют угрозу национальной безопасности Украины.