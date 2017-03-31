Глава МИД Украины отказался пойти на уступки Самойловой

Допуск российской певицы Юлии Самойловой на «Евровидение-2017» невозможен, несмотря на вероятность бойкота песенного конкурса рядом вещательных компаний. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает ТАСС.

«Ответ очень простой. Уступки невозможны, поскольку закон один для всех», — сказал он на пресс-конференции после заседания Комиссии НАТО.

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Ранее на сайте конкурса появился порядок выступления участников. Юлия Самойлова указана в списке второго полуфинала под третьим номером.

31 марта Европейский вещательный союз подтвердил факт обращения к украинскому премьеру Владимиру Гройсману. В послании выражается несогласие с решением Киева по поводу недопуска Самойловой к конкурсу. Согласно письму, ряд вещательных компаний Европы намерены бойкотировать соревнование.

22 марта Служба безопасности Украины запретила певице въезд на Украину на три года. «Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», — заявила тогда пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.