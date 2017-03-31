Юлия Самойлова заявлена под третьим номером на «Евровидении-2017»

Российская певица Юлия Самойлова заявлена во втором полуфинале «Евровидения-2017» на Украине под третьим номером. Порядок выступления артистов опубликован на сайте соревнования в пятницу, 31 марта.

Первым номером в первом полуфинале — 9 мая — выступит представитель Швеции. За ним в тот же день исполнят свои композиции музыканты из Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии и других 11 государств.

До сих пор остается неясным, сможет ли Самойлова участвовать в конкурсе в Киеве — Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла исполнительнице въезд в страну на три года.

Второй полуфинал Евровидения состоится 11 мая. Вместе с Россией в списке на этот день значатся Сербия, Австрия, Македония, Мальта, Румыния, Нидерланды, Венгрия и еще 11 стран.

Материалы по теме Разгорелось пламя Запретит ли СБУ въезд российской участнице «Евровидения»

Ранее 31 марта подтвердилось, что Европейский вещательный союз (ЕВС) направил на имя украинского премьера Владимира Гройсмана письмо, в котором выражается недовольство решением Киева не пускать на «Евровидение» Самойлову. Согласно обращению, ряд вещательных компаний Европы (их названия не приводятся) намерен бойкотировать соревнование.