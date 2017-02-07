Актер Садальский прокомментировал разрешение СБУ въезжать на Украину

Российский актер Станислав Садальский подтвердил сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) об отсутствии запрета на посещение страны. Он рассказал в своем Instagram, что представители ведомства связались с ним и объявили, что артист более не находится в черном списке деятелей культуры.

«Позвонила СБУ с радостной новостью: "На вас запрета на въезд уже нет, но безопасность вашу не гарантируем..."», — написал Садальский. Он поинтересовался у подписчиков, поехали ли бы они на Украину после такого приглашения.

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6 февраля СБУ заявила, что Садальский может беспрепятственно посещать страну. Двумя днями ранее актер объявил, что его не пускают на Украину, «где идет борьба со своим народом». В качестве доказательства он опубликовал обращение одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» («Совет общественной безопасности») в региональное управление СБУ, в котором требовалось закрыть актеру въезд из-за его «антиукраинского настроя» и выступлений в Крыму в 2016 году.

Садальский — заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии и Чувашии. Он снимался в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Торпедоносцы» и «Бедная Маша».

Киев регулярно принимает решения о запрете на посещение страны деятелями российской культуры. В октябре 2016-го СБУ закрыла въезд певице Наташе Королевой, а в декабре запретила посещать Украину актеру Яну Цапнику.

