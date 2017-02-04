Станислав Садальский рассказал о запрете на въезд на Украину

Российский актер Станислав Садальский сообщил, что ему запрещен въезд на Украину. Об этом он написал в своем «Живом Журнале».

«В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают(((», — заметил Садальский.

В качестве доказательства актер опубликовал обращение одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» в региональное управление Службы безопасности Украины (СБУ). Авторы документа просят запретить Садальскому въезд на основании его «антиукраинского настроя» и выступлений в Крыму в 2016 году.

«Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну», — добавил актер.

Комментируя ситуацию в интервью РИА Новости, Садальский признался, что обижен на власти Украины. «Одесса никогда не была украинским городом, она была интернациональным городом, в крайнем случае, еврейским. Я не собираюсь туда ехать, но обидно стало, у меня друзья, я снимался там в кино. Я не хотел ехать, но меня продюсеры уговорили», — сказал он. При этом актер допустил, что одной из причин запрета на въезд стало его выступление в Харькове, на котором он поблагодарил зрителей за знание русского языка.

В СБУ пока не прокомментировали заявление Садальского. При этом сам актер соответствующее уведомление со стороны СБУ о запрете на въезд не публиковал.

Станислав Садальский — заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии и Чувашии. Прославился ролями в телефильмах «Место встречи изменить нельзя» и «О бедном гусаре замолвите слово», также снимался в таких картинах, как «Вокзал для двоих», «Торпедоносцы», «Бедная Маша».

Киевские власти регулярно принимают решения о запрете на посещение страны деятелями российской культуры. В декабре 2016 года СБУ закрыла въезд на Украину актеру Яну Цапнику, исполнившему роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в российском фильме «Военный корреспондент».

