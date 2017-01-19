Наташа Королева прилетела на Украину на похороны бабушки

Российская певица Наташа Королева, которой Служба безопасности Украины (СБУ) временно разрешила въезд в страну, приземлилась в киевском аэропорту Борисполь. Артистка без задержек прошла паспортный контроль, сообщает «Комсомольская правда в Украине» в четверг, 19 января.

По информации издания, сейчас певица занимается организацией похорон своей бабушки, которая скончалась днем ранее.

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18 января Королева объявила, что ее родственница умерла в Киеве. Певица пожаловалась на то, что не сможет приехать на ее похороны из-за запрета на посещение Украины. В пресс-службе СБУ заявили, что ведомство позволит певице приехать в страну на прощальную церемонию.

В октябре 2016 года СБУ закрыла певице въезд на Украину на пять лет. Комментируя решение ведомства, Королева тогда сетовала, что не сможет увидеться со своей бабушкой. Певица подала на СБУ в суд. «Совершенно не понятны основания этого запрета — просто так. Справедливость есть вообще в этой жизни или нет? Есть закон, есть правила выноса определенного решения», — сказала она позже в интервью kp.ru в декабре.

Наташа Королева — российская эстрадная певица украинского происхождения, заслуженная артистка России. Ее мать, Людмила Порывай, — заслуженная артистка Украины.

Киевские власти регулярно принимают решения о запрете на посещение страны деятелями российской культуры. В декабре 2016 года СБУ закрыла въезд на Украину актеру Яну Цапнику, исполнившему роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в российском фильме «Военный корреспондент».