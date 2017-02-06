СБУ опровергла запрет актеру Садальскому въезжать на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что не закрывала российскому актеру Станиславу Садальскому въезд в страну. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник, 6 февраля.

«В настоящее время Садальскому въезд не запрещен», — подчеркнули представители СБУ.

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4 февраля актер сообщил, что его не пускают на Украину, «где идет борьба со своим народом». В качестве доказательства он показал заявление одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» («Совет общественной безопасности») в региональное управление СБУ. В обращении требовалось запретить Садальскому въезд из-за его «антиукраинского настроя» и выступлений в Крыму в 2016-м.

Садальский — заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии и Чувашии. Он сыграл в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «О бедном гусаре замолвите слово», также снимался в лентах «Вокзал для двоих», «Торпедоносцы» и «Бедная Маша».

Киевские власти регулярно принимают решения о запрете на посещение страны деятелями российской культуры. В октябре 2016-го СБУ закрыла въезд на Украину певице Наташе Королевой, а в декабре — актеру Яну Цапнику, исполнившему роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в российском фильме «Военный корреспондент».