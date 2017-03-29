СБУ запретила Милонову въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну депутату Госдумы Виталию Милонову. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Такую информацию редакция получила в ответе спецслужбы на свой запрос. В опубликованном письме сообщается, что органы безопасности не возбуждали против Милонова уголовных дел и не проводили в отношении него расследования, однако парламентарию не разрешено посещать территорию Украины. Причины запрета не раскрываются.

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13 марта Милонов выразил готовность сопровождать певицу Юлию Самойлову, которая должна была принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение». Он назвал Украину Габоном и заявил, что если кто-то оскорбит артистку, то «их бандеровский флаг на их морды бандеровские натянем, подожжем флаг и заставим по майдану бегать, и кричать "кукареку"».

Ранее в этом же месяце депутат сравнил Украину с «Исламским государством» (террористической организацией ИГ, деятельность которой запрещена в России — прим. «Ленты.ру»). Он также высказал мнение, что посылать представителей России на музыкальное соревнование «Евровидение-2017» в Киеве — кощунство.

СБУ запретила Самойловой въезд на Украину, об этом стало известно 22 марта. Двумя днями позднее советник главы спецслужбы Юрий Тандит подчеркнул, что спецслужба не будет пересматривать свое решение.